Кака о 5:1 с Черногорией: «Судейство было на самом низком уровне, который я когда-либо встречал в УЕФА»

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака прокомментировал выездную победу в квалификации ЧМ-2024 над Черногорией (5:1).

– На протяжении игры было видно, что Вы подходили к судьям и выражали своё недовольство. Как оцените судейство в этой игре? Насколько оно было объективно?

– Насчёт объективности ничего не могу сказать. Но скажу, что судейство в этом матче было на самом низком уровне, который я когда-либо встречал в УЕФА. Не знаю, хотели ли они помогать или же нет, но постоянно ошибались. Очень было некрасиво, такое нам не нужно. В футзале надо показывать красивую игру. А то, что было здесь, вообще недопустимо!

– Сборная Черногории смогла Вас чем-то удивить?

– Из неожиданностей была их самоотдача, мотивация, настрой. Они сыграли против нас так, как не сыграли против словенцев. В остальном же, они играли так, как мы и думали.

– Насколько было важно для Вас дать игровую практику новым игрокам?

– На самом деле это более важнее для них. Конечно, для сборной тоже важно, чтобы у нас было больше игроков. Это был опыт для них. Кто-то справился, кто-то не справился. Это нормально, так и должно быть.

– А есть внутреннее удовлетворение?

– Есть. Самое главное, что мы выиграли и забрали три очка.

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