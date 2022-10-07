Кака о раскладах на ЧМ по футзалу: «Сборная Словении – самый опасный для нас соперник»

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Кака в преддверии отборочных матчей на чемпионат мира рассказал о готовности команды к турниру.

«Сборная Словении – самый опасный наш соперник. Мы понимаем, что Черногорию тоже должны уважать, но даже по рейтингу, по последним встречам Словения – это соперник, с которым всегда тяжело играть. Но мы готовы к ним. Да, стартовый матч самый тяжелый. Хорошо, что мы сыграли товарищеские матчи против Азербайджана две недели назад. Я даже обратил внимание на тренировках, что нам не пришлось начинать с нуля, был уже багаж с прошлых сборов. Поэтому эти два товарищеских матча были продуктивными».

Соперниками сборной Казахстана по группе 5 будут команды Словении и Черногории.

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