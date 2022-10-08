Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Кака: «Я бы хотел взять реванш у Бразилии»

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака ответил на вопросы болельщиков.

— На что вы потратили Вашу первую зарплату?

— Что касается зарплаты, она была настолько маленькой, что я, скорее всего, закрыл долги (смеется). Точно не помню, но, наверное, потратил на долги.

— Как Вы относитесь к женскому футболу?

— Я всегда за то, чтобы все было естественно. Чтобы девушки любили играть в футбол, и люди смотрели женский футбол с большим интересом, а не потому что их заставили. Не надо этого. Если вам нравится заниматься футболом, волейболом или любым другим видом спорта — занимайтесь.

К женскому футболу отношусь так же, как и к любому виду спорта. Но я против того, чтобы это обязывали, когда делают всё по приказу. Есть страны, где отсутствует культура играть в футбол. Думаю, в таких странах нельзя обязывать женский футбол. А Казахстан в этом плане — более развитая страна, поэтому продолжайте играть в футбол.

— С какой сборной Вам было сложнее всего играть?

— Из последних 15 матчей, которые мы провели, самым сложным соперником я бы назвал сборную Бразилии. Кстати, отвечая на вопрос про реванш. Я бы хотел взять реванш у Бразилии (смеется).

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