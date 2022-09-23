Кака поздравил Магомеда Адиева с победой над Беларусью

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу и «Кайрата» Кака поздравил главного тренера сборной Казахстана по футболу Магомеда Адиева.

«Поздравляю, Мистер! Молодец, алға», – написал он в сторис.

Сборная Казахстана по футболу обыграла Беларусь в Астане (2:1) и досрочно заняла первое место в своей группе Лиги наций, опередив также Словакию и Азербайджан.

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Казахстан победил Беларусь и досрочно оформил выход из группы Лиги наций🔥

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