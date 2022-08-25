Назван соперник Жумагулова по следующему бою в UFC

Свой следующий бой казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов (14-7) проведет 19 ноября. Его соперником станет американец Чарльз Джонсон (11-3).

Жумагулов на данный момент идет на серии из двух поражений, уступив нокаутом Мануэлю Капе и спорным решением Джеффу Молине. Всего в UFC у Жумагулова 1-4.

Джонсон свой последний бой также проиграл Мохаммеду Мокаеву. Этот поединок для него был дебютным в лиге.15:37

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