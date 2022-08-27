Жумагулов о своем следующем сопернике Джонсоне: «Он для меня удобный соперник»

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов высказался о своём ближайшем сопернике Чарльзе Джонсоне:

«Мы с ним давно знакомы, еще до UFC общались. Теперь нас свели, подеремся. Для меня он удобный соперник, интересный бой будет, у него хорошая ударка, борьба хорошая. Настроен, сделаю все причины, чтобы победить»

Бой Жумагулов – Джонсон состоится 19 ноября.

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