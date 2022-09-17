Дамир Исмагулов выступит на одном турнире с Жумагуловым?

Боец UFC Дамир Исмагулов заинтриговал своим заявлением, сделанном в сторис:

«19 ноября выходим на охоту. На этот раз идем на крупного зверя».

В этот же день 19 ноября пройдет турнир UFC в Лас-Вегасе, одним из участников которого станет казахстанец Жалгас Жумагулов. Он проведет боя с американцем Чарлесом Джонсоном.

Исмагулов последний бой провел в июне, выиграв решением судей у Гурама Кутателадзе. После чего попал в ТОП-15 легкого веса.

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