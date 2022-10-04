Бой Гойти Дазаева возглавит турнир в Астрахани

11 ноября на турнир AMCFightNights116 пройдёт в Астрахани.
Турнир возглавит бой-реванш между Гойти Дазаевым и Максимом Буториным.
Первый их бой завершился досрочной победой казахстанца. В третьем раунде доктор остановил бой из-за повреждений Буторина.
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Зайнутдинов рвется к званию лучшего бомбардира сборной. До лидера – всего три гола
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