Бой Гойти Дазаева возглавит турнир в Астрахани

11 ноября на турнир AMCFightNights116 пройдёт в Астрахани.

Турнир возглавит бой-реванш между Гойти Дазаевым и Максимом Буториным.

Первый их бой завершился досрочной победой казахстанца. В третьем раунде доктор остановил бой из-за повреждений Буторина.

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