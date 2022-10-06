Дазаев о своей подготовке и ожиданий от реванша с Буториным: «Любой момент я использую, чтобы завершить этот реванш досрочно»

Реванш Гойти Дазаева и Максима Буторина возглавит турнир лиги AMC Fight Night в Астрахани.

Гойти рассказал о своей подготовке и ожиданий от реванша:

«Я с нетерпением жду реванша с Дмитрием Бикрёвым. Не хочу заглядывать далеко вперед, так как сейчас на прицеле мотивированный отомстить Буторин. Я около двух месяцев назад узнал о том, что реванш состоится в начале ноября. Начал готовится, месяц провел в Хасавюрте, а сейчас продолжаю тренироваться в Грозном в бойцовском клубе «Ахмат».

После каждого боя Буторин кидал мне вызовы, писал в инстаграме, никак не мог успокоиться. Он прошлый поединок проиграл Тахиру Абдулаеву, но Камил Гаджиев перетасовал карты так, что именно он выходит со мной на претендентский бой. Гаджиев видит в этом реванше логическое завершение на пути к титулу.

На этот раз хочу его финишировать, в прошлый раз мне помешали врачи, вытащив его из клетки. Спешить не буду, эмоциям поддаваться тоже. Возможно, бой пройдет всю дистанцию, но любой момент я использую, чтобы завершить этот реванш досрочно.

Я знаю, что сейчас Буторин тренируется в Махачкале и оттуда кидает какие-то громкие слова, но я знаю, что они сейчас без настроения, потому что лига отменила правила находиться в партере не более минуты».

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