Рублев – о новостях из России: «Ужас, страх. Страшно безумно, и хочется просто, чтобы были мир и спокойная жизнь везде у всех»

Девятая ракетка мира Андрей Рублев, в первом круге турнира в Астане обыгравший Ласло Дьере 6:4, 6:3, поделился впечатлениями от матча.

«Доволен первым матчем против соперника, которому на US Open чуть не проиграл. Немного ритм почувствовал и рад, что получилось выиграть в двух сетах.

Как бы обидно или больно ни было [проиграть в четвертьфинале US Open], сезон продолжается. Хочешь-не хочешь, нужно ставить новые цели и продолжать работать. Уже скоро нужно будет готовиться к Австралии, так что в любом случае то, что было, надо будет забыть и ставить новые цели, впахивать.

До конца сезона, конечно, хотелось бы квалифицироваться на финальный «Мастерс». Посмотрим, получится ли.

Также 24-летний теннисист рассказал, как относится к причинам, по которым сейчас в Казахстане россиян гораздо больше обычного.

«Мне кажется, наше поколение никогда не было в такой ситуации, и каждый поступает исходя из своих возможностей и того, как лучше для него.

Новости [из России] вижу и слышу, конечно, даже если разбираться в них возможности нет. Эмоции – ужас, страх. Страшно безумно, и хочется просто, чтобы были мир и спокойная жизнь везде у всех. Как минимум я могу пытаться сказать об этом через теннис».

Также олимпийский чемпион Токио прокомментировал заявление главы МОК Томаса Баха о том, что спортсмены из России должны быть допущены до международных соревнований при условии, что они дистанцируются от государственной политики.

«Мне кажется, так хотя бы есть выбор. А дальше уже каждый спортсмен для себя сможет решить в зависимости от того, какая у него ситуация, какие возможности. Что у него в карьере, в жизни. Как по мне, лучше хоть какой-то выбор, чем никакого».

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