Вратарь «Зенита» Кержаков: «Не хочу говорить ничего плохого про Чистякова и Алипа. Когда они выходят, все выглядит надежно»

Теги Зенит Михаил Кержаков Деян Ловрен Дмитрий Чистяков Родригао Нуралы Алип Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков ответил на вопрос о взаимодействии с защитниками клуба.

– Как тебе с Ловреном и Родригао?

– Мне комфортно. У них очень неплохое взаимопонимание. Но не хочу ничего говорить плохого про Диму [Чистякова] и Нурика [Алипа]. Когда они выходят, тоже все выглядит надежно.

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