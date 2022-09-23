Вратарь «Зенита» Кержаков: «Не хочу говорить ничего плохого про Чистякова и Алипа. Когда они выходят, все выглядит надежно»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков ответил на вопрос о взаимодействии с защитниками клуба.

– Как тебе с Ловреном и Родригао?

– Мне комфортно. У них очень неплохое взаимопонимание. Но не хочу ничего говорить плохого про Диму [Чистякова] и Нурика [Алипа]. Когда они выходят, тоже все выглядит надежно.

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