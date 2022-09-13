Дамир Исмагулов улучшил свое место в рейтинге UFC

UFC опубликовал обновленные рейтинги по весовым категориям.

После поражения от Нейта Диаса (бой проходил в полусреднем весе) Тони Фергюсон опустился сразу на 4 позиции в рейтинге легковесов. Теперь он занимает 15 место.

Зато наверх сразу на 3 строчки взобрался Дамир «Казах» Исмагулов, идущий на серии 5-0 в UFC. Свой последний бой Исмагулов выиграл решением судей у Гурама Кутателадзе.

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