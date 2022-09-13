Исмагулов бросил вызов Макгрегору: «Просто дай знать»

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Дамир «Казах» Исмагулов опубликовал в Инстаграм обновленный рейтинг легкого веса UFC, в котором Конор Макгрегор располагается на 11-й позиции, а Дамир на 12-й. Исмагулов оставил сообщение ирландцу: 

«Конор, если что, я рядом. Просто дай знать, где и когда!».

Макгрегор пока восстанавливается после перелома ноги, полученного в бою с Дастином Порье. Исмагулов же активно ищет соперника после победы над Гурамом Кутателадзе.

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