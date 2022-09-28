Дамир Исмагулов получил соперника из ТОП-10 рейтинга UFC

Боец UFC Дамир Исмагулов на своей странице в Инстаграм сделал заявление о своем следующем бое:

«Дата поменялась, соперник из топ-10, нам пора возвращаться в эти джунгли (про соперника не гадайте, скоро объявят). Доброе утро – это когда тебе с утра звонит Саят»

Возможно, речь идет о выходе на коротком уведомлении на одном из осенних турниров.

Свой последний бой Исмагулов провел в июне, выиграв решением судей у Гурама Кутателадзе, благодаря чему сумел войти в ТОП-15 лучших бойцов легкого веса UFC.

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