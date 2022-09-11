Исмагулов провел схватку с Шариповым

Дамир Qazaq Исмагулов в рамках турнира Mergen FC в Атырау провел схватку по грепплингу с Нурбергеном Шариповым.

Итог поединка между бойцами ММА – ничья.

Исмагулов свой последний бой в UFC выиграл, продлив свою победную серию в американской лиге. После победы над Гурамом Кутателадзе Исмагулов смог войти в ТОП-15 легкого веса.

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