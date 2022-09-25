Главный тренер сборной Азербайджана Де Бьязи: «В первом матче с Казахстаном мы сыграли лучше соперника. Никто не ждал, что они выиграют группу»

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи провел пресс-конференцию в преддверии завтрашнего матча матча 6-го тура группы С3 Лиги наций против команды Казахстана в Баку.

— Когда строишь дом, то сначала нужно заложить фундамент. За день этого не сделаешь. Если дом большой, то время нужно еще больше. Первые четыре игры были хорошими в нашем исполнение. Мы могли не проиграть Словакии в Баку (0:1). В матче с Казахстаном мы сыграли лучше соперника (0:2). Хотя они сильны. Ничьи с Беларусью (0:0) могло и не быть, могли победить.

Необязательные потери очков. Если бы не это, завтра могли играть за первое место. Но 10 очков, третья подряд победа и второе место — тоже хороший результат. Я доволен командой. Мы на верном пути.

— Сообщается, что за победу футболисты получат по 35 000 манатов. Это не скажется отрицательно на команде?

— Я это не комментирую. Кто вам сказал, у того и спросите.

— Вы хотите остаться в Азербайджане и дальше? И, если останетесь, чего добьетесь?

— 1 октября, когда мой контракт завершится, я вам скажу.

— Сборная никогда не побеждала три матча подряд. Это вас мотивирует перед завтрашней игрой?

— Сложная будет игра. Никто не ждал, что Казахстан выиграет группу. Хорошая команда. Они достойны первого место. Надо забыть прошлые матчи. Завтра надо выиграть.

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