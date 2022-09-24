Арно Пайперс оценил шансы сборной Казахстана по футболу на выход Евро-2024.

— Посмотрим, что получится с Азербайджаном. Соперник нормальный. Сейчас сборная Казахстана все время демонстрирует мотивацию, это очень позитивно. Для меня не стало большой неожиданностью, что эта команда достигла таких результатов в группе Лиги Наций УЕФА. Конечно, на таком уровне можно побеждать любых соперников, это казахи и сделали, за что им большой комплимент.

Насчет возможности выхода в финальную часть чемпионата Европы через плей-офф — условия хорошие, игровой стиль соперников не слишком отличается, добраться туда не особо проблематично. Так что — да, есть хороший шанс.

Как по мне, играть в Азербайджане не слишком сложно. Сборная Казахстана выдала потрясающий результат в группе с разницей забитых и пропущенных мячей +5. Так что ничья со счетом 1:1 должна быть нормальным результатом.

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