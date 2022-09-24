Экс-тренер сборной Азербайджана Керимов: «Уверен, что наша сборная дома обыграет Казахстан. В первом матче мы играли более доминантно, чем они»

Экс-тренер и игрок сборной Азербайджана по футболу Аслан Керимов поделился ожиданиями от заключительного матча группового этапа Лиги наций против Казахстана.

– Уверен, что наша сборная дома обыграет Казахстан. Думаю, Казахстан тоже выйдет и сыграет хорошо. Возможно, они оставят в резерве некоторых из своих ключевых игроков. Если бы тренером Казахстана был я, то дал бы возможность некоторым игрокам отдохнуть, раз мы уже достигли цели. С этой точки зрения, наверное, в запасе останутся игроки основного состава, которые устали больше всего.

Но в целом сборная Казахстана постарается победить. Для нашей команды эта встреча важна только с точки зрения рейтинга ФИФА. По крайней мере, нельзя расстраивать наших фанатов. Вот почему мы должны выходить, играть дома и побеждать.

Я думаю, что наша сборная играла более доминантно, чем Казахстан в первом матче. Они забивали на контратаках просто потому, что казахстанцы лучше нас проанализировали соперника. Сборная Казахстана играет широко против всех своих соперников. В домашнем матче наша сборная не должна допускать ошибок, допущенных в гостевом матче. Несмотря ни на что, мы должны побеждать дома.

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