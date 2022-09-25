Магомед Адиев: «Было неуважение в словах господина Де Бьязи к моим игрокам, и до, и после первой встречи»

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев поделился ожиданиями от предстоящего матча с Азербайджаном.

– Мы рады быть в Азербайджане. Готовимся с позитивным настроем. Турнирная задача нами решена. Но мы – национальная сборная, поэтому всегда должны играть достойно. Мы знаем потенциал нашего соперника. Они обладают квалифицированными футболистами. Легко завтра не будет. Постараемся в непростой игре склонить чашу весов в свою сторону.

– Каковы шансы на дебют в завтрашней встрече у молодых игроков?

– Шацкий завтра будет играть. Что касается других игроков, то есть определенные шансы, даже если не с первых минут. После тренировки определимся с составом на игру.

– В чем секрет победы в группе, учитывая, что сборная Казахстана была из четвертой корзины?

– Как я люблю говорить, футбол многогранен. У любой команды бывают, как взлеты, так и падения. Мы показали свои силы – и стали первыми. Нам приятно то, что происходит с нашей сборной и страной. Нас поддерживают. Главная наша заслуга в том, что мы едины.

– Азербайджан уже шесть лет не может обыграть Казахстан. Завтра будет попытка реванша. Что думаете об этом?

– Так и надо всегда. Плохо было бы, думай по-другому. Мы настроены так же. Завтра встречаемся на стадионе и решаем вопрос.

– Какие изменения заметили в сборной Азербайджана после победы над ней в Астане (2:0)?

– Видел игру со словаками. Помимо результата, можно в актив занести и игру. Ваша команда действовала слаженно. Есть изменения.

– После прошлого матча вы сказали, что Джанни Де Бьязи много говорит, а надо больше делать. После завтрашней игры эти слова не обернутся вам боком?

– Я сказал, что мы должны больше работать. Про чужую сборную никогда советы не даю. У меня своя работа. Было неуважение в словах господина Де Бьязи к моим игрокам, и до, и после первой встречи. На пресс-конференции я не позволяю себе разбирать игру соперника. Поэтому мой посыл был такой.

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