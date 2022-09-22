Президент Казахстана Токаев: «Казахстанские футболисты заняли первое место в своей группе Лиги наций. Это большой успех»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением после исторической победы сборной Казахстана по футболу над Беларусью (2:1) в Лиге Наций УЕФА.

«Одержав победу над командой Беларуси, казахстанские футболисты заняли первое место в своей группе Лиги наций. Это большой успех. Поздравляю наших спортсменов и желаю им новых достижений в этом популярном виде спорта!», — написал Токаев в своем твиттер-аккаунте.

Напомним, что благодаря победе над Беларусью (2:1), сборная Казахстана досрочно заняла первое место в своей группе в Лиге «C» и добыла путёвку в Лигу «B» Лиги Наций УЕФА.

🎰 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение 🤑

Судьи выбрали Канело: 10 лучших снимков главного боя года

Сможешь стать звездой кулачных боев и выиграть чемпионский перстень? Игра, в которой ты – звезда Top Dog