Казахстан продолжает беспроигрышную серию: команда не проигрывает пять матчей подряд

Сборная Казахстана по футболу победила Беларусь (2:1) в 5-м туре группового этапа Лиги наций.

Таким образом, казахстанцы продолжают свою беспроигрышную серию. Команда не проигрывает пять матчей подряд.

Последний проигрыш Казахстана случился в марте 2022 года против Молдовы (0:1) в стыковых матчах Лиги наций.

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