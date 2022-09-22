Казахстан продолжает беспроигрышную серию: команда не проигрывает пять матчей подряд

Сборная Казахстана по футболу победила Беларусь (2:1) в 5-м туре группового этапа Лиги наций.
Таким образом, казахстанцы продолжают свою беспроигрышную серию. Команда не проигрывает пять матчей подряд.
Последний проигрыш Казахстана случился в марте 2022 года против Молдовы (0:1) в стыковых матчах Лиги наций.
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