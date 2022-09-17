СМИ сообщили о гонорарах Головкина и Канело за трилогию

По данным The Mirror, гарантированный гонорар «Канело» составит 45 миллионов долларов, тогда как Головкин точно заработает 20 миллионов долларов. При этом итоговая выплата для бойцов может увеличиться после учета бонусов за продажу pay-per-view и билетов.

Бой Головкин – Канело состоится в Лас-Вегасе завтра утром.

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