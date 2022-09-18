Головкин прокомментировал поражение от Канело: «Он сегодня был лучше»

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин сразу после боя в ринге прокомментировал своё поражение от Сауля Альвареса:

«Вы знаете, и все это понимают — это высочайший уровень, лучший бой для бокса. Посмотрите на его лицо и посмотрите на мое. Это действительно высокий уровень. Мы усердно тренировались, поэтому провели отличный поединок, очень хорошего качества. Этот бой получился более умным, более тактическим. Как шахматная партия. Сегодня «Канело» был лучше»

Головкин проиграл решением судей в третьем бое против Канело.

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