Поляков, Эбонг, Политевич, Юденков в заявке сборной Беларуси на матч с Казахстаном

Стала известна заявка сборной Беларуси на матчи Лиги наций УЕФА против Казахстана и Словакии.

Напомним, матч Казахстан – Беларусь пройдет 22 сентября на «Астана Арене» в 20:00 по астанинскому времени. Главный тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев определился с окончательным списком игроков, вызванных на сентябрьские матчи.

Вратари: Павел Павлюченко («Термалика», Нецеча, Польша), Егор Хаткевич («Динамо-Минск»), Максим Плотников («Шахтер», Солигорск).

Защитники: Денис Поляков («Астана»), Сергей Политевич, Глеб Шевченко (оба – «Шахтер», Солигорск), Кирилл Печенин («Оренбург»), Максим Швецов («Динамо-Минск»), Руслан Юденков («Мактаарал»), Захар Волков («Химки»), Данила Нечаев, Владислав Малькевич (оба – БАТЭ).

Полузащитники: Владислав Климович («Неа Саламина»), Евгений Яблонский («Арис», Лимассол), Макс Эбонг («Астана»), Павел Седько («Гомель»), Александр Селява («Ростов»), Валерий Громыко, Валерий Бочеров (оба – БАТЭ), Руслан Лисакович («Ислочь»).

Нападающие: Павел Савицкий («Неман»), Иван Бахар («Динамо-Минск»), Егор Богомольский («Нефчи»).

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