Экс-игрок сборной Словакии Немец: «Мы, вероятно, не поднимемся в Лиге наций. Казахстан сохранит свои позиции»

Экс-игрок сборной Словакии Адам Немец высказался о перспективах команды в текущем розыгрыше Лиге наций.

«Честно говоря, мы, вероятно, не поднимемся в Лиге наций. Казахстан сохранит свои позиции. Конечно, нужно как можно быстрее выходить из нынешнего кризиса, но словацкому болельщику придется немного подождать до лучших времен. Потому что даже относительно резкое завершение карьеры Марека Гамшика — это удар, о котором мы будем вспоминать очень долго», – сказал нападающий «Волунтари» в интервью Šport.

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