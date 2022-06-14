Эльхан Астанов: «Очень хотел забить после того, как не использовал свои моменты в игре с Беларусью»

Полузащитник сборной Казахстана Эльхан Астанов, забивший Словакии в Нур-Султане, высказался о своем голе.

«Я очень хотел забить после того, как не использовал свои моменты в игре с Беларусью. Накручивал ли себе? Да, читал комментарии в социальных сетях. Даже после того матча, когда ехали из Нови-Сада в Белград полтора часа. И все время изучал мнения людей. Чувствовал, что где-то виноват в том, что не выиграли у белорусов. К счастью, забил словакам. Удалось выиграть», – сказал игрок «Ордабасы» в интервью Metaratings.

Смотреть гол Яна Вороговского в ворота Словакии

Эльхан Астанов забил дебютный гол за сборную Казахстана, удвоив счет со Словакией

Казахстан снова обыграл Словакию и продолжил лидировать в Лиге наций: у команды Адиева 10 очков и два матча впереди