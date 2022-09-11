Болид с опорами LRT выставили на гонки алматинцы. По словам организаторов, Астана LRT – «насущная проблема»

Болид с опорами LRT выставили на гонки алматинцы.

В Алматы сегодня проходят гонки болидов. В одном из представленных авто были водружены миникопии опор LRT, а рядом установлен стенд с голосованием: достроить дорогостоящий скандальный проект или забросить.

По словам одного из организаторов, для них Астана LRT – «насущная проблема и мем одновременно».

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