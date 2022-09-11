Набабкин о Зайнутдинове: «Мой любимый напиток – «Боржоми», у Бахи – кумыс. Баха рассказывал, что кумыс лечебный»

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин поделился впечатлениями об отношениях с Бактиером Зайнутдиновым.

«Мой любимый напиток – «Боржоми», у Бахи – кумыс. Баха рассказывал, что кумыс лечебный. Мы часто играем в нарды, и пока что у нас боевая ничья. Он-то уже давно играет, а я только начал» – сказал Набабкин.

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