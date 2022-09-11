Найдено тело утонувшего футболиста сборной Казахстана по пляжному футболу

На шестые сутки поисков найдено тело утонувшего тренера ФК «Иртыш» Романа Богданова.

«Всплыл под мостом Аксу. Обнаружил сегодня случайно рыбак в 16.30», – сообщили в поисковом отряде в субботу.

К поискам были подключены спасатели ДЧС, поисковый отряд, полиция, родственники и друзья.

Напомним, что Богданов являлся игроком сборной Казахстана по пляжному футболу.

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