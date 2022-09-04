Организаторы фестиваля на стадионе в Костанае направят часть средств на помощь пострадавшим от пожаров

3 сентября на домашней арене «Тобола», Центральном стадионе, прошел музыкальный фестиваль Kostanay Music Fest.

В это время в Костанайской области боролись с несколькими пожарами: огонь распространился на села Аманкарагай, Лесное и Озерное. От огня пострадали сотни жилых домов, а площадь пожара составила 43 000 га.

Организаторы, в лице компании Brave Talents, часть вырученных средств (50 млн тенге) решили направить на помощь пострадавшим от пожаров.

Сообщается, что организаторы фестиваля также планируют купить квартиру семье утонувшей Мадины Ерланкызы, и браслеты с трекерами для детей-аутистов из Костанайской области.

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