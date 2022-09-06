Погиб игрок сборной Казахстана по пляжному футболу Роман Богданов. Он утонул в Иртыше

Трагически погиб игрок сборной Казахстана по пляжному футболу Роман Богданов.

27-летний защитник утонул во время рыбалки в результате сильного течения в Иртыше.

Он выступал в составе молодежной команды павлодарского «Иртыша», а также «Кызыл-Жара» и «Аксу».

С 2019 года играл в пляжный футбол за «Арман».

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