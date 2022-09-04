Прибыль от билетов матча «Актобе» – «Кызыл-Жар» направят в фонд помощи пострадавшим от пожаров в Костанайской области

Теги происшествия болельщики высшая лига Казахстан Актобе Кызыл-Жар Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Председатель правления ФК «Актобе» Ерлан Джамантаев объявил, что деньги, полученные от продажи билетов матча «Актобе» – «Кызыл-Жар», будут направлены в фонд помощи пострадавшим от пожаров в Костанайской области.

Также изъявили помочь пострадавшим группа болельщиков актюбинского клуба «13 сектор» и спонсоры команды.

Напоминаем, что в Костанайской области второй день подряд бушует пожар: огонь распространился на села Аманкарагай, Лесное и Озерное. От огня пострадали сотни жилых домов, а площадь пожара составила 43 000 га.

🎰 Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше 🤑

Если не Томпсон, то кто? С кем может подраться Шавкат Рахмонов в этом году

«В «Астане» играть сложнее, чем против нее». Заруцкий о сборной Казахстана, шансах «Астаны» на чемпионство и медиафутболе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные