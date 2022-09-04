Прибыль от билетов матча «Актобе» – «Кызыл-Жар» направят в фонд помощи пострадавшим от пожаров в Костанайской области

Председатель правления ФК «Актобе» Ерлан Джамантаев объявил, что деньги, полученные от продажи билетов матча «Актобе» – «Кызыл-Жар», будут направлены в фонд помощи пострадавшим от пожаров в Костанайской области.

Также изъявили помочь пострадавшим группа болельщиков актюбинского клуба «13 сектор» и спонсоры команды.

Напоминаем, что в Костанайской области второй день подряд бушует пожар: огонь распространился на села Аманкарагай, Лесное и Озерное. От огня пострадали сотни жилых домов, а площадь пожара составила 43 000 га.

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