Вечер бокса с американской атмосферой пройдет в Алматы

Теги бокс Sports.ru - Казахстан Даурен Елеусинов Спорт Казахстана

 2 октября 2022 года в Алматы во дворце спорта им. «Балуан Шолака» состоится большой вечер профессионального бокса с американской атмосферой.

 На этой площадке выступят многие казахстанские и иностранные боксеры. Трансляция будет вестись на территории Казахстана, США и в Европе. 

 Организатором является компания, функционирующая в  США – «Boxing Star Management».

 Уже известны имена основных участников карда: Ангелина Лукас, Даурен Елеусинов, дебютирует актер Еркебулан Токтар, трехкратный чемпион мира и призер олимпийских игр Мегомедрасул Меджидов, а в  главном бое вечера выступит Джералл Миллер.

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