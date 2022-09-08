Вечер бокса с американской атмосферой пройдет в Алматы

2 октября 2022 года в Алматы во дворце спорта им. «Балуан Шолака» состоится большой вечер профессионального бокса с американской атмосферой.

На этой площадке выступят многие казахстанские и иностранные боксеры. Трансляция будет вестись на территории Казахстана, США и в Европе.

Организатором является компания, функционирующая в США – «Boxing Star Management».

Уже известны имена основных участников карда: Ангелина Лукас, Даурен Елеусинов, дебютирует актер Еркебулан Токтар, трехкратный чемпион мира и призер олимпийских игр Мегомедрасул Меджидов, а в главном бое вечера выступит Джералл Миллер.

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