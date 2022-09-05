Прогноз Рафикова на бой «Канело» – Головкин: «Мексиканец – фаворит, но Гена ментально в лучшей ситуации»

Казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков, который является МС по боксу, сделал прогноз на третий бой Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса:

«Если судить объективно, то в соотношении 60 на 40 фаворит «Канело», но я, как и весь Казахстан, буду болеть за Головкина. Гена на большой победной серии, он сейчас ментально в лучшей ситуации, чем мексиканец.

«Канело» после сенсационного поражения, которое выбило его из колеи. Ведь он легко проходил соперников, а Бивол его остановил, разбивал на протяжении почти всего боя. Как бы судьи не старались тащить его, Бивол заслуженно победил.

Уверен, что третий бой будет более конкурентный, будем смотреть, болеть за Гену. У Головкина огромный опыт, он ментально на другом уровне, знает свои ошибки, знает ошибки соперника. Поэтому у него есть большие шансы на победу».

Бой Головкин – «Канело» состоится 17 сентября.

🎰 Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше 🤑

Если не Томпсон, то кто? С кем может подраться Шавкат Рахмонов в этом году

«В «Астане» играть сложнее, чем против нее». Заруцкий о сборной Казахстана, шансах «Астаны» на чемпионство и медиафутболе