Ербосынулы проведет бой за титул WBA в ноябре (Vesti.kz)

Обязательный претендент на титул WBA в суперсреднем весе казахстанец Айдос Ербосынулы (16-0, 11 КО) узнал дату своего боя с чемпионом организации кубинцем Давидом Моррелом (6-0, 5 КО).

Поединок пройдет в ноябре в США и будет состоять из 12 раундов. На кону – пояс кубинца.

Ербосынулы проводит тренировочный лагерь в Лас-Вегасе (США).

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