Cерик Сапиев о бое Головкин – Канело: «Победе Головкина будет выгодна всем»

Олимпийский чемпион по боксу, председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Серик Сапиев поделился своим мнением о третьем бое Головкина и Канело:

«Геннадию Головкину предстоит провести нелегкий бой, но я верю в его победу. Я думаю, что победит Гена. Причиной победы, считаю его мастерство и настрой на бой. К тому же, победа Головкина в этом поединке будет выгодна всему сообществу профессионального бокса с точки зрения бизнеса. Возможный четвертый бой принесет еще большие гонорары не только боксерам, но и всем причастным людям».

На кону боя Головкин – Канело будут стоять титулы WBA (Super), WBC, IBF и WBO.

Бой состоится 18 сентября.

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