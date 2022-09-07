Казахстанский актер Токтар дебютирует в профи-боксе

Популярный казахстанский актер Еркебулан Токтар 2 октября на вечере бокса в Алматы дебютирует на профи ринге.

Токтар выступает по правилам ММА, имея рекорд 4-2, а также пробовал свои силы в кулачных боях, где одержал победу. Еркебулан известен по работе в сериале «Замандастар», фильме «Бишарашки» и многих других.

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