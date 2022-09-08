Жумабек признан лучшим игроком Казахстана в августе, Карпович – лучший тренер

ПФЛК путем голосования среди наставников и капитанов клубов КПЛ определила лучшего игрока и тренера Казахстана в августе.

Лучшим тренером признан Андрей Карпович. Под его руководством «Актобе» провел 4 матча в августе и одержал 4 победы.

Второе место в опросе занял Нуркен Мазбаев из «Тараза».

Лучшим игроком в августе стал нападающий «Тараза» Абылайхан Жумабек (6 голов в 4 матчах).

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