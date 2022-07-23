Карпович о 0:0 с «Таразом»: «Хотели реабилитироваться за поражение в первом круге чемпионата. Не получилось»

Главный тренер «Актобе» Андрей Карпович прокомментировал ничью с «Таразом» (0:0) в 3-м туре Кубка Казахстана.

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– Сразу скажу, что сложный матч получился для нас. Потеря целой группы игроков, практически линии атаки, испортила содержание нашей игры. Сегодня, думаю, была боевая ничья. Никто не хотел проигрывать. Мне лично матч понравился по антуражу и напряжению. В первом круге чемпионата наша команда крупно проиграла «Таразу». Хотели реабилитироваться. Не получилось.

«Тараз» – очень серьезная команда. Болельщики их мощно поддерживают. Давно такого не видел. Ну и это потому что здесь играет много местных молодых футболистов. А у нас есть свои кадровые проблемы: из-за микротравм не играли Видемон, Гоу, Сердеров. Плюс Балашов не тренировался, но все же вышел в конце. Оразов пропускал игру из-за перебора желтых карточек. Но мы выпустили сегодня Русланулы с первых минут, что для него очень полезно.

Несмотря на отсутствие лидеров, заработали первое очко в Кубке. Было три тяжелых матча на выезде, надеюсь в домашних матчах постараемся набрать максимальное количество очков.

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