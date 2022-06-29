ПФЛК составила символическую сборную 15-го тура КПЛ

ПФЛК представила символическую сборную 15-го тура КПЛ.
Команда тура была составлена на основе статистического анализа матчей от компании InStat. Учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.
Вратарь: Бакхан Шайзада («Ордабасы»);
Правый защитник: Багдат Каиров («Тобол»);
Центральные защитники: Виктор Васин («Кайрат»), Одилбек Абдумажитов («Ордабасы»);
Левый защитник: Ислам Жилов («Аксу»);
Правый полузащитник: Шина («Актобе»);
Центральные полузащитники: Бауыржан Байтана («Тараз»), Асхат Тагыберген («Тобол»);
Левый полузащитник: Уго Видемонт («Актобе»);
Нападающие: Самир Фазли («Туран»), Роман Муртазаев («Шахтер»);
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