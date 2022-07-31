Андрей Карпович: «Постараемся оставшиеся две игры в Кубке использовать на благо командных решений»

Главный тренер «Актобе» Андрей Карпович прокомментировал матч 4-го тура Кубка Казахстана против «Тараза» (1:1).

– В первую очередь хотел бы сказать, что мы недовольны результатом. Кто бы что ни говорил, а мы хотели и хотим выйти из группы. Да, не получается, и на это есть ряд причин. Не хочется ссылаться на них – это бессмысленно. Получились два разных тайма: в первом мы имели большое преимущество, но не реализовали моменты, а во второй половине – совсем другая игра, «Тараз» местами имел преимущество. Сложно сказать, с чем это связано. Ряд игроков вернулся после травмы. Все-таки, наверное, взаимопонимания нарушены, так как давно не играли вместе. Это рабочий процесс, есть время. Результат не очень хороший, но пока есть теоретические шансы, мы будем пытаться выйти из группы.

Самое обидное, что не смогли порадовать болельщиков, которые в очередной раз круто поддерживали. Полный стадион, классная атмосфера. Больше всего за это переживаем, что людей не отблагодарили за ярую поддержку.

– Почему отсутствовали Уго Видемонт и новичок Бауыржан Байтана?

– Уго улетал во Францию, у него есть определенные проблемы с суставом. Ему там сделали специальный укол. Все это время он ни разу не тренировался, только вчера прилетел в Актобе. Понадобится где-то неделя, чтобы он начал работать. У Бауыржана есть проблемы со здоровьем. Он получил небольшое повреждение в прошлой игре в Таразе. Он еще не тренировался. Ему тоже понадобится около недели, чтобы полностью восстановиться.

– Шансов на выход из группы все меньше. Значит ли это, что молодым ребятам как Ислам Русланулы будет предоставлено больше времени?

– Нет, наверное, этого не будет. Мы не имеем такой возможности, иначе к играм чемпионата подойдем без игровой практики. Постараемся оставшиеся две игры использовать на благо командных решений, дать возможность ребятам набрать форму после травмы. Вы сами понимаете, что задача – очень серьезная, и ее нужно решать. По возможности мы всегда будем давать ребятам время, но сейчас не самый подходящий момент. Нам эти матчи необходимы, чтобы улучшить качество игры, почувствовать уверенность. Тем более, если не играть в домашних матчах на результат, нас не поймут болельщики.

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