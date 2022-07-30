Байтана: «Многие хотят, чтобы «Актобе» в этом году стал чемпионом. И я хочу этого»

Полузащитник Бауыржан Байтана дал интервью после перехода в «Актобе».

– Рад, что вернулся в «Актобе». Но, думаю, не стоит сравнивать мой нынешний переход с тем, что было в 2017 году. В тот момент у меня была травма и я не смог показать себя с лучшей стороны. Думаю, сейчас все по-другому.

Очень рад возвращению. Хочу побыстрее выйти в официальном матче за «Актобе», заиграть здесь на хорошем уровне и порадовать местных болельщиков.

– Как прошли переговоры с «Актобе» и когда ты принял предложение от клуба?

– Это был май. В период, когда сборная собиралась в столице, руководство клуба мне позвонило. И мы встретились, поговорили, обсудили все детали. Затем встречались также с главным тренером Андреем Карповичем. Провели беседу, где он сказал, на какой позиции меня видит и как меня будет использовать по ходу матчей. Мы сошлись во мнении, что можем помочь друг другу. И пришли к такому решению. То есть полтора месяца назад мы обо всем договорились.

– Ты в этом сезоне отдал 9 ассистов и забил 3 гола за 16 матчей. В чем секрет столь успешного сезона для тебя?

– Думаю, что благодаря хорошим сборам и той плодотворной работе, которую мы провели. То есть это не только моя работа, а труд целой команды. Это не только мой успех. Поэтому все это благодаря очень большой и кропотливой работе.

– Ты выбрал на сей раз 18-й номер, хотя ранее у нас выступал под 7-м номером. А в «Таразе» был «десяткой». Почему так?

– Поскольку сейчас идет середина сезона, многие номера, которые мне нравятся, заняты. Поэтому мне предложили 3-4 свободных варианта, и я из них выбрал самый подходящий.

– Как ты сам знаешь, «Актобе» ставит большие цели завоевать чемпионство в этом сезона. Что ты думаешь по поводу этих амбиций?

– Когда мы общались с руководством клуба и главным тренером, были озвучены данные цели. Многие хотят, чтобы «Актобе» в этом году стал чемпионом. И я хочу этого. Но заранее что-то говорить, гадать, думаю, не стоит. Нам в оставшихся 11 матчах надо двигаться от матча к матчу. Тогда мы и увидим. Но самая главная задача, конечно, стать чемпионами. Однако, опять же, не стоит много говорить об этом, мол, у нас такая задача.

🎰 Готов к старту АПЛ? Проверь себя и получи бонус на первую ставку🤑

У казахстанцев снова проблемный выезд в Европу: «Тобол» почти сутки держали на гибралтарской границе по неназванным причинам

«Тобол» сыграет в Лиге конференций на самом необычном стадионе Европы. Возле поля «Линкольна» огромная скала, а в паре метрах от газона – аэропорт