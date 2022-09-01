ПФЛК составила символическую сборную 17-го тура КПЛ

ПФЛК представила символическую сборную 17-го тура КПЛ.

Команда тура была составлена на основе статистического анализа матчей от компании InStat. Учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.

Вратарь: Игорь Трофимец («Шахтер»);

Центральные защитники: Адильхан Танжариков («Актобе»); Нурлан Даиров («Тараз»), Алибек Касым («Актобе»);

Опорный полузащитник: Жиан Мартинс («Кызыл-Жар»);

Левый полузащитник: Милан Вукадинович («Тобол»);

Атакующий полузащитник: Серикжан Мужиков («Тобол»);

Правый полузащитник: Зоран Тошич («Тобол»);

Нападающие: Абылайхан Жумабек («Тараз»), Тома Табатадзе («Акжайык»), Артур Шушеначев («Кайрат»);

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