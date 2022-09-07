Боец UFC о противостоянии Чимаев – Рахмонов: «UFC не позволит сделать этот бой сейчас»

Боец лиги UFC Махмуд Мурадов о противостоянии Шавката Рахмонова и Хамзата Чимаева:

«Думаю, что сейчас UFC не позволит сделать этот бой, потому что это две звезды. Чимаеву дали Диаса, для Хамзата этот бой проходной. За Шавкатом я слежу ещё с любительской карьеры, когда он дрался на чемпионате мира. Думаю, 2 года и Шавкат привезёт титул в 77 кг в Казахстан»

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