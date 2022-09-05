Турлов посетил матч «Кайрата». Представители бизнесмена опровергали его заинтересованность в покупке клуба

Бизнесмен Тимур Турлов посетил матч 18-го тура КПЛ между «Кайратом» и «Тоболом» в Алматы.

Он замечен в VIP-ложе Центрального стадиона вместе с генеральным директором желто-черных Аскаром Есимовым.

Летом сообщалось, что основатель Freedom Holding Corp. может купить «Кайрат», однако впоследствии представители Турлова опровергли эту информацию.

Владелец алматинского клуба Кайрат Боранбаев в данный момент находится под арестом, в отношении него расследуется уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

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