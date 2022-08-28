Головкин обратился к Алимханулы: «Пусть будет еще больше казахских Чемпионов»

Теги IBF WBA WBO IBO Геннадий Головкин бокс Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Чемпион мира по версиям IBF, IBO, WBA Геннадий Головкин поздравил Жанибека Алимханулы:

«Отличные новости. Пусть будет еще больше казахских чемпионов. Құтты болсын!»

Вчера было официально объявлено, что Жанибек стал полноценным чемпионом мира по версии WBO.

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