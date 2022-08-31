Головкин о завершении карьеры: «Есть много нюансов»

Казахстанский боксер, обладатель титулов чемпиона мира WBA Super, IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин ответил на вопрос о завершении карьеры:

«Очень сложно выделить только один конкретный фактор, который может повлиять на мое решение завершить карьеру, если только не случится что-то плохое. Но есть много нюансов, и они могут сыграть определенную роль в принятии решения о том, продолжать ли мне боксировать, однако я не собираюсь тратить на них много времени. Посмотрим, как все пойдет».

17 сентября Головкин проведет третий бой против мексиканца Сауля Канело Альвареса.

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