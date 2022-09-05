Бразильский боец Рибейро о Казахстане: «О стране я узнал благодаря победе Рахмонова над Празересом»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Бразильский боец ММА Дуглас «Пума» Рибейро рассказал о том, как он попал в Казахстан:

«О бойцах из Казахстана я узнал благодаря победе Шавката Рахмонова над бразильцем Мишелем Празересом. Тогда я захотел увидеть Казахстан и долго не раздумывал. Когда выпала такая возможность. В день моего приезда в Алматы шел снег, которого я раньше никогда не видел. Это было потрясающе».

Пума выступает в лиге Naiza, идя в казахстанском промоушене на серии 1-1.

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