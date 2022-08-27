Россиянин Ашурлаев казахстанцу Орынбаю: «С радостью разделю с тобой клетку»

Российский боец Наби Ашурлаев (7-1) бросил вызов казахстанцу Раимбеку Орынбаю:

«Прошёл очередной громкий турнир NAIZA под номером 42, как всегда бои были конкурентные и зрелищные. Но Раимбек Орынбай и Эльнар Ибрагимов закатили настоящую рубку. Раимбек, поздравляю тебя с победной, мне понравился твой стиль, как ты не боишься рисковать в клетке, это именно то, что нужно мне, чтобы сразу в дебюте показать, что я на другом уровне. Если ты готов устроить бой вечера на одном из следующих турниров, я с радостью разделю с тобой клетку».

Ашурлаев успел выступить почти во всех крупных российских лигах – Eagle FC, ACA, AMC Fight Night.

Орынбай является экс-региональным чемпионом NAIZA. В бою за полноценный титул проиграл Николаю Самусеву.

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