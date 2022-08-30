Казахстанский боец ММА Сабит Жусупов проведет три боя за 20 дней.

Этот «марафон» он начал 21 августа на турнире Eagle FC 50 в Нур-Султане, где нокаутировал Умиджона Мусаева.

Затем Сабит вылетел в Алматы биться за команду Tobet Top Team в гран-при лиги Naiza.

После чего боец проведет бой 10 сентября в рамках лиги Mergen FC в Атырау. Его соперником станет Руслан Маммадов.

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